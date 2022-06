Ippica: chiude stagione galoppo, festa a Ippodromo San Siro

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 29 GIU – Chiude in grande stile la stagione

estiva del Galoppo di Milano: giovedì 30 giugno, i cancelli

dell’Ippodromo Snai San Siro aprono per un grande evento serale

di sport, spettacolo, musica e divertimento. Riflettori puntati

in pista sulla 133esima edizione del Gran Premio di Milano, che

si svolge sin dal 1889 ed è uno degli appuntamenti ippici più

prestigiosi del calendario nazionale, e sulla President of the

UAE Cup, uno dei principali circuiti internazionali riservati ai

puro sangue arabi.

Per l’occasione l’ippodromo si veste a festa, tra chioschi di

street food e gazebo di artigiani, a intrattenere i visitatori

un ricco palinsesto di spettacoli e musica che vede tra i

protagonisti il duo comico dei I PanPers, Pippo Palmieri e Paolo

Noise de Lo Zoo di 105 e DJ Jad. Previste anche iniziative

gratuite per le famiglie e i bambini, con area giochi e

animazione loro dedicata e la possibilità di cavalcare pony

assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo; i più

grandi possono invece scoprire l’Ippodromo attraverso il tour

#scoprisansiro, un percorso organizzato per isole tematiche che

svela i luoghi storici e più suggestivi dell’impianto. (ANSA).



—

