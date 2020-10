Ippica: Derby Trotto torna a Capannelle; vince Bleff Dipa

(ANSA) – ROMA, 11 OTT – Dopo due stagioni di esilio ad

Agnano, il Derby Italiano del Trotto torna nella sua sede

tradizionale, quella dell’Ippodromo Capannelle di Roma. È stata

un’edizione particolare di questa classicissima dell’ippica

nazionale, segnata dalle inclementi condizioni atmosferiche, ma

anche dall’incubo Covid che ha inevitabilmente frenato il

coinvolgimento e la partecipazione di tanti appassionati.

Malgrado tutto, quella a Capannelle è stata una grande festa,

con due momenti clou del pomeriggio: il Derby Italiano di Trotto

, giunto alla sua 93/a edizione, riservato ai cavalli italiani

di 3 anni che rappresenta la vetrina più prestigiosa per i

trottatori nostrani; e l’altro atteso appuntamento con le

tradizionali Oaks del Trotto, per femmine indigene di 3 anni,

corsa che viene definita “Derby delle femmine” programmata sulla

distanza breve del miglio.

Il Derby del Trotto, l’edizione più bella degli ultimi anni, è

stato vinto da Bleff Dipa per i colori francesi di Jean Pierre

Barjon (il Presidente di LeTrot, l’ente che sovrintende alle

corse al trotto in Francia) alla media di 1.13.5, la stessa

attribuita a Blackflash Bar, Bepi BI e Bubble Effe classificati

nell’ordine dal Giudice di arrivo. Mai nel vivo della corsa

Barbaresco Grif (il vincitore del Città di Napoli e del

Nazionale) , protagonista della fase iniziale ma presto

scomparso di scena Boltigeur Erre. Oscar della malasorte per

Baresi Effe, ritrovatosi secondo in corda dietro ma quinto sul

traguardo con mille recriminazioni.

Nelle Oaks del Trotto, le disavventure occorse prima a

Balsamine Font e poi a Bahmnia (due delle candidate alla

vittoria finale) hanno spalancato la strada del successo a Betta

Zack che ha sciorinato un percorso di testa a ritmo sostenuto

che ha reso vani i tentativi di rincorsa delle avversarie.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte