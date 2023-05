Ippica: Dettori è quarto nel Derby, ma vince il D’Alessio

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 21 MAG – Frankie Dettori si ripete a

Capannelle e, dopo la vittoria del Primo maggio scorso nel

Parioli, oggi delude nel Derby, dove si piazza quarto in sella,

come venti giorni fa, a Vero Atleta, ma poi si impone nel Premio

Carlo D’Alessio montando il favorito Tempesti , pupillo della

storica ‘giubba’ della Dormello Olgiata.

Nel Derby a vincere è un fantino in grande ascesa, Dario Di

Tocco, che porta al successo Goldenas, outsider da 40/1 a quota

fissa, davanti a Winning Spirit e a Relentless Voyager.

Ma il Derby di oggi da notizia anche per il fatto che a

Capannelle c’erano diecimila spettatori accorsi per l’edizione

n.140 di questa ‘classicissima’ del galoppo. Complice il fatto

che la pioggia si è fatta da parte per lasciare spazio a un

timido sole, ecco signori in abito elegante, signore con

cappellini d’ordinanza come da tradizione centenaria, ma anche

tantissime famiglie con bambini, tutti pronti a vivere

l’emozione incredibile della madre di tutte le corse.

Presente anche il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità

Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha

premiato i vincitori. “Il Governo sta dedicando molto al

rilancio dell’ippica italiana per farla tornare ad essere quella

che è stata – il suo commento -. L’Italia deve primeggiare in

tutto, anche in una attività spettacolare come questa, che mette

il cavallo al centro. Intorno a questo mondo c’è lavoro, qualità

e propensione a vincere”. (ANSA).



