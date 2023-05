Ippica: Dettori torna a Capannelle, domenica correrà il Derby

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Adesso è ufficiale: Lanfranco, detto ‘Frankie’, Dettori tornerà domenica a Capannelle per correre

nella 140/a edizione del Derby di galoppo, che si svolgerà

nell’ippodromo capitolino. Nel quale a inizio mese Dettori, in

sella a Vero Atleta, ha vinto per la prima volta in carriera il

Premio Parioli, e quindi ora punterà a fare il bis montando lo

stesso cavallo.

Vincere il Derby è stato il sogno di ogni operatore ippico,

allevatore, proprietario, allenatore e fantino. L’albo d’oro

consegna i nomi dei cavalli che hanno scandito la storia del

turf italiano e internazionale. Attraverso il Derby è possibile

scrivere la storia del galoppo, anche attraverso le assenze:

Nearco infatti l’ha vinto, Ribot non l’ha potuto correre.

Succede perché il Derby offre una sola chance, a tre anni e poi

mai più.

Il Nastro Azzurro sarà la sesta corsa di giornata e sarà anche

seconda tris. In pista scenderanno alcuni tra i più celebrati

fantini internazionali capeggiati da Dettori, che se la vedrà

con Oasin Murphy, Christian Demuro (5 vittorie del Derby nelle

ultime 8 edizioni), Andrea Atzeni, Gerarld Mossè, Dario Vargiu,

solo per citarne alcuni. E poi i più attesi, i cavalli, i grandi

protagonisti della madre di tutte le corse. Si rimette in gioco,

dopo aver vinto il Parioli, Vero Atleta. Fresco di affermazione

in Inghilterra è Relentless Voyager, che dovrà vedersela con

l’agguerrita batteria di cavalli tedeschi: Winning Spirit, che

ha vinto Campobello e Filiberto, Sirjan, che è fresco di ottimo

piazzamento a Longchamp, e Lips Freedom. La grande speranza

italiana si chiama Enigma dei Grif, dirompente nel Botticelli,

mentre Goldenas ha nel carniere il San Giuseppe. A completare il

lotto dei 12 partenti Arabian Legend, Certaldo, Cusano e

Jugando.

Oltre al 140/o Derby, il ricco pomeriggio di Capannelle

offrirà, fra l’altro, il Premio Carlo D’Alessio, corsa di gruppo

III riservata agli anziani sulla distanza classica dei 2400

metri, e il Premio Presidente della Repubblica intitolato al

Campus Biomedico. (ANSA).



