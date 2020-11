Ippica: domenica ricca alle Capannelle con otto corse

(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Appuntamento domenica a Roma, sulla

pista dell’ippodromo delle Capannelle: otto le corse in

programma, due listed, un HP, una condizionata e tre perizie;

questo il menu con ben sei corse sulla pista grande e altre due

sulla ‘all weather’. Quanto alle distanze, si va dai 1.400 metri

fino ai lunghi 2.800 del Roma Vecchia. La listed sui 2.800,

nella versione moderna, cerca il successore di Pretending che

sarà in campo anche quest’anno. A contendergli il possibile bis,

Aldrodovar, Allez Italye, Fambrus, Imsexyandiknowit, Oleksander,

Pretending, Unique Diamond. Un momento di sicura selezione sarà

rappresentato dal Buontalenta (lega il suo nome anche al ricordo

di Giuseppe Valiani), una delle grandi fattrici dell’allevamento

italiano e in particolare della razza Spineta. Interessante

cercare di capire chi potrà succedere a Party Goer, nobile

laureata dello scorso anno. Prima di lei Isole Canarie, Sadilla,

Reset in Bluu, Aury Touch, So Many Shots, Dark Ray fino a Quiza

Quiza Quiza, Les Fazzani e Step Dancer. Ecco quindi pronte

Chiaro di Luna, Dorotea, Haven Park, Ifrachy, Musa d’Oriente,

Romance D’Amour, Stella di Mantova, Visions. Poi il miglio del

Nearco, il cavallo del secolo, arriva dopo il recuperato Natale

di Roma come il Signorino, Piazzale, il Di Capua, il Ribot e il

Chiusura. La formula HP consente anche di rimescolare le carte

grazie alla distribuzione della scala dei pesi. Nove

protagonisti tra i quali Villabate, Spirit Noir, Only Time,

Amyntas e Excelegrif. Un pomeriggio da non perdere (di qualità

anche la condizionata femminile sui 2.000), anche se a porte

chiuse. (ANSA).



