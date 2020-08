Ippica: parte la stagione degli ippodromi Snai di Milano

(ANSA) – MILANO, 31 AGO – Dopo la pausa estiva parte la nuova

stagione agli Ippodromi Snai di Milano. Domani comincia il

trotto all’Ippodromo Snai La Maura, mercoledì sarà la volta del

galoppo all’Ippodromo Snai San Siro, sempre con l’ingresso

contingentato a un massimo di mille persone secondo i protocolli

di sicurezza anti-coronavirus.

“L’annata ippica è stata dettata dai Protocolli di Sicurezza

Covid19, anche se grazie a questi ultimi il bilancio è stato

eccellente – viene sottolineato in un comunicato -. Gli

accorgimenti sulla sicurezza agli ingressi e all’interno dei tre

ippodromi Snai di proprietà di Snaitech, infatti, non hanno

evidenziato alcuna criticità, e così anche nei centri di

allenamento. La sicurezza per gli operatori, per gli addetti ai

lavori e per il pubblico, tutti monitorati e controllati durante

ogni convegno di corse, è stata molto efficiente”. (ANSA).



