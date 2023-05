Ipsos, l’Italia è meno felice del resto del mondo

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 27 MAG – Meno di 1 Italiano su 2, il 48 per

cento, considera la sua vita “abbastanza o molto felice”, dato

nettamente inferiore rispetto alla media mondiale, che è del 57

per cento. Eppure, solo nel 2020, prima della pandemia, gli

italiani felici erano il 62 per cento: 14 punti in meno a fronte

di un calo più contenuto a livello globale (da 63% a 57%). Sono

i risultati dell’indagine Global Trends di Ipsos presentata in

occasione del Festival della comunicazione non ostile “Distanze

– effetti lontani e cose vicine, ideato da Parole O_Stili e

organizzato da SpazioUau, in corso fino a domani a Trieste.

La parabola discendente è iniziata anche prima del Covid con

un livello di felicità passata in 10 anni dal 73 al 48 per cento

(a livello mondiale dal 77 al 57%). E’ invece un po’ più felice

la fascia giovanile: Quasi 6 su 10 dicono di essere abbastanza o

molto felici, su un campione di oltre 48.000 individui dai 16 ai

75 anni in 50 paesi, 1.000 dei quali in Italia; la cosiddetta “Gen Z” è nettamente più felice rispetto alle fasce di età più

alta. A dichiararsi abbastanza o molto felici è il 58% degli

under 25 Italiani, incidenza che per Millennials e Generazione X

scende di ben 10 punti percentuali (48%) e raggiunge il minimo

per i baby boomers, solo il 45% si sente felice. La Gen Z guarda

anche al futuro con maggiore ottimismo: il 48% prevede un

miglioramento della propria condizione nei prossimi 12 mesi,

dato decisamente più alto rispetto a Millennials (46%),

Generazione X (41%) e baby boomers (37%). (ANSA).



