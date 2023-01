Iran: a Eshghi premio Valore coraggio, Casellati alla cerimonia

Condividi l'articolo

La ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati, assegnerà il premio Valore coraggio all’ottantenne iraniana Gohar Eshghi, che sfida il regime del suo paese. La cerimonia è prevista al Campidoglio domani 12 gennaio. “Il regime iraniano ha preso in ostaggio il popolo, vi chiedo di dichiararlo al mondo! – dice in un videomessaggio inviato per il premio – Più volte ho mandato messaggi ad Alì Khamenei, gli ho detto: ‘Devi smetterla di uccidere i figli di questa patria, devi avere paura della rabbia della gente. Un giorno tutta la rabbia che avete creato rovescerà il regime’”.

Gohar Eshghi è considerata la decana delle donne che stanno manifestando in questi mesi nelle piazze iraniane dopo la morte di Mahsa Amini. Anche lei a fine ottobre si è strappata il velo in un video diventato virale e continua a protestare contro il regime. Il premio Valore coraggio, promosso dalla Fondazione Italia sostenibile, è una scultura naturale di travertino fossile e rappresenta la forza e l’indistruttibilità del gesto di coraggio. A riceverlo per Gohar sarà una giovane attivista iraniana che vive a Roma e mantiene i rapporti con le militanti nel suo Paese, Parisa Nazari. Nel video Gohar ringrazia del premio e dice: “Sarei stata felice di essere tra voi, ma il regime ha ridotto in una condizione di schiavitù tutti gli iraniani, anche i sostenitori”. E conclude con un messaggio di fiducia: “Io vi saluto con la speranza della vittoria”.

