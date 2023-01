Iran condanna a 5 anni la figlia dell’ex presidente Rafsanjani

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 GEN – Faezeh Hachemi Rafsanjani, figlia

dell’ex presidente iraniano Akbar Hashemi Rafsanjani, è stata

condannata a 5 anni di carcere. Lo ha annunciato la sua avvocata

Neda Shams. Ex deputata e militante per i diritti delle donne,

Faezeh Hachémi Rafsanjani, 60 anni, era stata arrestata il 27

settembre a Teheran e rinchiusa nel carcere di Evin per aver

incitato le persone a unirsi alle proteste scoppiate dopo la

morte in custodia di Mahsa Amini.

La magistratura iraniana ha accusato la donna di “collusione

contro la sicurezza del Paese, propaganda contro il sistema

della Repubblica islamica e disturbo dell’ordine pubblico per

aver partecipato a raduni illegali”, ha precisato l’avvocata

annunciato che la sentenza “non è definitiva”. (ANSA).



—

