Irlanda del Nord-Italia 0-0, ai Mondiali va la Svizzera

(ANSA) – BELFAST, 15 NOV – Quattro anni dopo il disastro del

mondiale mancato, l’Italia si

è smarrita di nuovo nella notte di Belfast. Un altro pareggio –

uno 0-0 come a Milano nel 2017 contro la Svezia – e la nazionale

è di nuovo nel panico. In Qatar per la strada diretta va la

Svizzera, che all’ultima giornata batte 4-0 la Bulgaria e

sorpassa gli azzurri. Alla nazionale di Mancini resta la

possibilità di un altro spareggio, che per di più questa volta

non è a sfida diretta andata e ritorno ma un torneo a quattro,

con avversarie di tutto rispetto: la Svezia di nuovo, stavolta

con Ibrahimovic e poi il Portogallo, forse la Norvegia di

Haaland, forse l’Olanda. Insomma, un mini europeo durissimo.

(ANSA).



