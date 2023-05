Irritazione Bernini, sbagliata la polemica affitti con Comuni

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 MAG – C’è ‘irritazione’ al ministero

dell’Università per la ricerca di una contrapposizione con le

amministrazioni locali, ritenuta controproducente al

raggiungimento di una soluzione efficace e il più possibile

condivisa del problema del caro affitti per gli studenti. La

strada da percorrere per risolvere un problema annoso – secondo

quanto si apprende da fonti qualificate – deve essere quella del

dialogo e del coinvolgimento di tutti. E il ministro Anna Maria

Bernini è decisa a proseguire su questa linea “senza alimentare

inutili polemiche”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte