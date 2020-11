Irruzione giovani CasaPound in scuola Firenze, 3 arresti

(ANSA) – FIRENZE, 25 NOV – Le digos di Firenze e Lucca ed il

comando provinciale dei carabinieri del capoluogo toscano hanno

eseguito stamani tre ordinanze di custodia cautelare ai

domiciliari nei confronti di altrettanti militanti del

collettivo ‘Blocco Studentesco’, costola giovanile del movimento

di destra CasaPound, per un’azione violenta compiuta lo scorso 3

ottobre presso un istituto scolastico superiore fiorentino,

quando un gruppo di militanti irruppe nella scuola in pieno

svolgimento delle lezioni. Nell’occasione i militanti non

esitarono a spintonare e strattonare gli insegnanti e il

dirigente scolastico che tentarono di impedire l’iniziativa. I

tre, tutti con un’età compresa tra i 20 ed i 22 anni, sono due

ragazzi di Firenze ed uno di Lucca e per loro le accuse sono di

violenza e minaccia ad un corpo amministrativo dello Stato,

aggravata dall’aver commesso il fatto in più di 10 persone

riunite.

Secondo quanto ricostruito dall’inchiesta della procura di

Firenze che ha coordinato le indagini, la mattina del 3 ottobre

scorso un gruppo di almeno 12 militanti con il volto travisato

aderenti al collettivo Blocco Studentesco, nell’ambito della

campagna di azioni di visibilità politica contro le misure di

contenimento della pandemia varate dal Governo, fece irruzione

in un istituto superiore di Firenze, entrando di prepotenza

nelle aule durante lo svolgimento delle lezioni. L’azione

minatoria, pubblicizzata sui siti d’area, è stata aggravata

dall’affissione, dopo le dichiarazioni di sdegno e di condanna

del dirigente scolastico apparse sulla stampa, di uno striscione

minatorio nei confronti del preside, sempre a firma del Blocco

Studentesco, su una rete di recinzione adiacente all’ingresso

della scuola. Eseguita dalla digos fiorentina anche una

perquisizione nei confronti di un quarto giovane militante

fiorentino, anch’esso indagato per lo stesso reato. Le indagini

proseguono per risalire agli altri partecipanti all’irruzione.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte