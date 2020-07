Ischia Global nel mito del maestro Morricone

Ischia Global Film & Music festival nel segno di Ennio Morricone: sarà dedicata al grande musicista scomparso la 18/a edizione che si terrà dal 12 al 19 luglio. Lo annuncia Tony Renis, presidente onorario del Festival: ”Era come un fratello per me” il suo commento.

Morricone sarà ricordato con una esibizione del flautista Andrea Griminelli, insieme a lui il giovane chitarrista Jacopo Mastrangeli che nei giorni del lockdown è divenuto celebre grazie ai social per aver suonato le note di Morricone sulla terrazza di piazza Navona. ”La musica di ‘E più ti penso’ credo sia la più bella di sempre” dice Renis ricordando il brano cantato da Andrea Bocelli e Ariana Grande. Un brano scritto dallo stesso Tony Renis sulla colonna sonora di ‘C’era una volta in America’.

Il produttore del Global festival Pascal Vicedomini, fu promotore per l’assegnazione della stella sulla Walk of Fame a Ennio Morricone nel febbraio 2016. ” Per me fu un grande onore festeggiarlo insieme alla sua famiglia alla vigilia dell’Oscar per ‘The Hateful Eight’ di Tarantino, sulla Hollywood Boulevard.

La cerimonia faceva parte del nostro Festival Los Angeles, Italia. Con l’Accademia internazionale Arte Ischia e il presidente onorario Tony Renis siamo al lavoro per un tributo che sia segno sopratutto della nostra riconoscenza e del nostro affetto. Questa estate la musica di Ischia e del festival sarà tutta per il maestro”.



