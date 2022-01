Condividi l'articolo

(ANSA) – TEL AVIV, 10 GEN – Due ex premier israeliani Ehud

Olmert e Benyamin ‘Bibi’ Netanyahu si fronteggiano in tribunale.

Si apre infatti oggi a Tel Aviv il processo che vede il primo

accusato di diffamazione dal secondo che ha chiesto un

risarcimento di oltre 200 mila euro. Olmert è stato portato alla

sbarra per due sue interviste dell’aprile dello scorso anno

nelle quali definì la famiglia di Netanyahu “malata di mente”.

(ANSA).



—

