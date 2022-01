Israele: Aryeh Deri patteggia e si dimette da Knesset

Condividi l'articolo

(ANSA) – TEL AVIV, 23 GEN – Aryeh Deri leader di Shas –

partito religioso – ha annunciato le proprie dimissioni dalla

Knesset come previsto dal patteggiamento raggiunto con la

Procura per violazioni tributarie. Deri resterà tuttavia leader

del partito che nella precedente legislatura è stato uno dei più

fedeli alleati del Likud dell’ex premier Benyamin Netanyahu.

Il patteggiamento – con ammissione di colpa, dimissioni dal

Parlamento e multa onerosa – ha permesso a Deri di evitare il

carcere. La Procura non insisterà, a fronte del pubblico impegno

di Deri alle dimissioni, sul concetto di “condotta disonorevole”

che di fatto impedirebbe al leader di Shas di ricandidarsi alla

Knesset.

I media hanno ricordato che la vicenda del leader di Shas

ricorda quella di Netanyahu che sta tentando di patteggiare con

la Procura nel processo per corruzione, frode e abuso di potere.

Ma in questo caso il Procuratore Avichai Mandelblit è fortemente

intenzionato a richiedere la “condotta disonorevole” che

terrebbe l’ex premier almeno 7 anni lontano dalla politica.

(ANSA).



