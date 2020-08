BERLINO – “Siamo preoccupati che si possa arrivare a una gara sul nucleare”. Lo ha detto il ministro israeliano, Gabi Ashkenazi, a Berlino, rispondendo a una domanda sulla questione del nucleare iraniano. “Speriamo che gli Stati Ue e non solo la Germania evitino” che Teheran venga in possesso delle armi nucleari. “Questo non sarebbe utile per la stabilità nella regione”, ha aggiunto.



