Israele:processo per corruzione, Netanyahu in aula a Gerusalemme

(ANSA) – TEL AVIV, 16 NOV – Per la prima volta dal febbraio

scorso l’ex premier Benyamin Netanyahu è comparso oggi in

tribunale a Gerusalemme dove è in corso il processo a suo carico

per corruzione, frode e abuso di potere per il Caso 4000. In

aula oggi è prevista la testimonianza del suo ex braccio destro

Nir Hefetz, anche se la corte ancora deve decidere se ascoltarlo

o meno a causa di nuove accuse di corruzione emerse a carico di

Netanyahu. Il Procuratore generale ha infatti annunciato di aver

aver avviato indagini dopo che Hadas Klein assistente personale del produttore di Hollywood Arnon Milchan – amico di Netanyahu e

testimone chiave nel processo in corso – ha rivelato di avere

nuove informazioni sul caso in corso. I media hanno riferito a

questo proposito che Sara Netanyahu – moglie del premier –

avrebbe avuto in dono in passato braccialetti d’oro. La difesa

dell’ex premier ha chiesto alla corte lo slittamento di una

settimana dell’audizione di Hefetz. (ANSA).



