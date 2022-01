Iss, in Vda da inizio pandemia incidenza più alta d’Italia

Condividi l'articolo

(ANSA) – AOSTA, 15 GEN – Tra le regioni e le province

autonome spetta alla Valle d’Aosta il primato di territorio con

il maggior numero di casi segnalati di Covid-19, in rapporto

alla popolazione, dall’inizio della pandemia. Dal report esteso

dell’Istituto superiore di sanità (Iss), aggiornato al 12

gennaio e che integra il monitoraggio settimanale sul Covid,

emerge infatti che l’incidenza cumulativa nella piccola regione

alpina è di 17.702,09 casi per 100 mila abitanti. I valori più

alti appartengono poi alla provincia di Bolzano (17.444,7), al

Veneto (16.963,75) e alla Lombardia (16.457,05).

In numeri assoluti, in base al report dell’Iss, al 12 gennaio

scorso erano 21.932 i casi di Covid registrati in Valle d’Aosta

dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il secondo valore più

basso (solo il Molise, con 20.205 contagiati, vanta una cifra

inferiore). (ANSA).



