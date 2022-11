Istanbul, stop ad eventi culturali in centro dopo attacco

Condividi l'articolo

La prefettura di Istanbul ha imposto una serie di divieti per attività culturali e commerciali che si tengono all’aperto in Istiklal caddesi, la grande via pedonale nel centro della città colpita il 13 novembre da un attentato dove sono morte 6 persone e oltre 80 sono rimaste ferite. Da oggi non sarà possibile posizionare tavoli con sedie all’esterno di bar e ristoranti, posizionare banchi di vendita in strada, organizzare mostre, eventi culturali o musicali all’aperto, si legge in un comunicato della prefettura di Istanbul che cita l’attentato come motivazione alla base della scelta.

