Istat: con Dad meno alunni con disabilità a lezione, – 23%

(ANSA) – ROMA, 09 DIC – Con la didattica a distanza

diminuisce la partecipazione degli alunni con disabilità: tra

aprile e giugno 2020, oltre il 23% degli alunni con disabilità

(circa 70 mila) non ha preso parte alle lezioni, quota che

cresce nelle regioni del Mezzogiorno dove si attesta al 29%. Una

su 4 le scuole carenti di postazioni informatiche per gli alunni

con disabilità. E’ quanto emerge dal report dell’Istat “L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità – A.S.

2019-2020″. Le politiche di inclusione attuate negli anni hanno

favorito un progressivo aumento della partecipazione – spiega

l’Istat nel report -: nell’anno scolastico 2019/2020 gli alunni

con disabilità che frequentano le scuole italiane sono quasi 300

mila (pari al 3,5% degli iscritti), oltre 13 mila in più

rispetto all’anno precedente, con un incremento percentuale,

ormai costante negli anni, del 6%. Gli altri studenti che non

partecipano costituiscono invece l’8% degli iscritti. Anche in

questo caso: le regioni del Centro si distinguono per la più

bassa percentuale di studenti esclusi (5%) mentre nel Sud del

Paese la quota risulta quasi raddoppiata (9%). I motivi più

frequenti che hanno reso difficile la partecipazione degli

alunni con disabilità alla Dad sono: la gravità della patologia

(27%), la mancanza di collaborazione dei familiari (20%) e il

disagio socio-economico (17%). Per una quota meno consistente ma

non trascurabile di ragazzi, il motivo dell’esclusione è dovuto

alla difficoltà nell’adattare il Piano educativo per

l’inclusione (Pei) alla Didattica a distanza (6%), alla mancanza

di strumenti tecnologici (6%) e, per una parte residuale, alla

mancanza di ausili didattici specifici (3%). Le difficoltà di

carattere tecnico e organizzativo, unite alla carenza di

strumenti e di supporto adeguati e alle difficoltà

d’interazione, hanno reso quindi – sottolinea l’Istat – la

partecipazione alla Dad più difficile per i ragazzi con

disabilità, soprattutto in presenza di gravi patologie, o se

appartenenti a contesti con un elevato disagio socio-economico.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte