Istat: minimo storico nascite, -4.5%

(ANSA) – ROMA, 13 LUG – Nuovo minimo storico di nascite

dall’unità d’Italia, lieve aumento dei decessi e più

cancellazioni anagrafiche per l’estero. E’ quanto evidenzia il

Bilancio demografico nazionale 2019 dell’Istat. La diminuzione

delle nascite (-4.5%) è di oltre 19 mila unità rispetto al 2018:

nel 2019 sono stati iscritti in anagrafe per la nascita 420.170

bambini. E’ di +16,1% l’aumento di cittadini cancellati dalle

anagrafiche che vanno all’estero: nel 2019 le cancellazioni di

cittadini trasferitisi all’estero sono state 182.15.



