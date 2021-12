Istat: nel 2021 12.500 nuovi nati in meno in Italia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 DIC – Nei primi nove mesi di quest’anno le

nascite sono già 12 mila e 500 in meno rispetto allo stesso

periodo del 2020, quasi il doppio di quanto osservato nello

stesso periodo l’anno precedente. Lo rileva l’Istat segnalando

che “tale forte diminuzione è da mettere in relazione al

dispiegarsi degli effetti negativi innescati dall’epidemia da

Covid-19, che nel solo mese di gennaio 2021 ha fatto registrare

il maggiore calo di sempre (quasi 5.000 nati in meno, -13,6%)”.

Prosegue dunque quest’anno la tendenza negativa del 2020, quando

i nati furono 404.892

(-15 mila sul 2019).

Il numero medio di figli delle donne di cittadinanza italiana

nel 2020 è stato pari a 1,17. Si tratta del numero più basso di

sempre. Dal 2008 le nascite sono diminuite di 171.767 unità

(-29,8%). Il calo è attribuibile per la quasi totalità alle

nascite da coppie di genitori entrambi italiani (316.547 nel

2020, oltre 163 mila in meno rispetto al 2008). Dal 2012 al 2020

sono diminuiti anche i nati con almeno un genitore straniero

(quasi 19 mila in meno) che, con 88.345 unità, costituiscono il

21,8% del totale dei nati, oltre 4 mila in meno solo nell’ultimo

anno.

Nel 2020 Leonardo e Sofia rimangono i nomi preferiti sulla

base delle informazioni contenute nella rilevazione degli

iscritti in anagrafe per nascita. (ANSA).



