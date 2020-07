Istituto credito sportivo: due borse di studio per ex atleti

(ANSA) – ROMA, 13 LUG – L’Istituto per il Credito Sportivo ha

intitolato a Cino Marchese, scomparso lo scorso anno, due borse

di studio per atleti under 35, che da ottobre potranno

frequentare il Master universitario di I livello in Strategie

per il business dello sport di Treviso. Le borse di studio, di

6.000 euro l’una, copriranno gran parte della retta per la

partecipazione.

I requisiti base richiesti sono una laurea, almeno triennale,

in qualsiasi facoltà, un’età massima di 35 anni, una buona

conoscenza dell’inglese. Inoltre, almeno una presenza in

Nazionale, anche giovanile, ed essersi distinti nelle loro

discipline.

“Uomo dal grandissimo spessore, Cino fu talent scout, manager

sportivo e inventore in Italia del corporate business e del

marketing associato ai grandi eventi. È stato un esempio per

tutto il mondo dello sport e per me maestro di vita e lavorativo – dichiara il presidente dell’Ics, Andrea Abodi -. Abbiamo

intitolato a lui due borse di studio per valorizzare

l’importanza della formazione e della crescita professionale

anche al di fuori del campo di gioco”. (ANSA).



