Istituto Rizzoli lancia Fondazione, presidente Guidi

(ANSA) – BOLOGNA, 28 GIU – “Grazie alla nascita della

Fondazione Istituto Rizzoli, oggi si aprono nuove possibilità

per il nostro ospedale legate a ricerca, accoglienza, sviluppo

tecnologico e valorizzazione del patrimonio storico e

culturale”. Lo ha detto il direttore generale dell’Istituto

Ortopedico Rizzoli, Anselmo Campagna, in occasione

dell’istituzione della Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli,

il cui Cda guidato dalla presidente del Cda di Ducati Energia

Spa, l’ex ministra Federica Guidi, comprende i leader di nove

imprese d’eccellenza del territorio emiliano. Tra queste ci sono

Automobili Lamborghini, Crif. ed Emil Banca, tra le altre.

Hanno partecipato all’evento anche l’assessore regionale alla

Salute Raffaele Donini e il Rettore dell’Università di Bologna,

Giovanni Molari. Neoletta presidente della Fondazione, Guidi si

è detta “felice di far parte del gruppo di imprenditori che ha

dato vita alla Fondazione per l’Istituto Ortopedico Rizzoli”.

“Siamo già al lavoro – ha proseguito Guidi – per affiancare il

Rizzoli e per supportarlo nella realizzazione di idee che ne

affermino l’eccellenza”.

“La nascita di questa Fondazione rappresenta una grande

speranza non solo per il Rizzoli, che è l’ottavo ospedale al

mondo in ambito ortopedico, ma anche per il nostro sistema

sanitario regionale”, ha aggiunto l’assessore Donini.

Si parte con un capitale iniziale di 90mila euro, che verrà

raddoppiato nel corso dell’anno. Tra i progetti che partiranno

subito: il restauro del giardino all’italiana nella parte

monumentale del Rizzoli, la realizzazione di spazi ludici per i

bambini del reparto di oncologia e l’acquisto di macchinari

speciali utili alla ricerca. (ANSA).



