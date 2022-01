Ita: Altavilla, unità intenti con Lazzerini mai in discussione

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 20 GEN – “Si tratta di speculazioni

giornalistiche che non commentiamo, a maggior ragione perché

trattano argomenti di corporate governance che vanno trattati in

sedi opportune, che sono cda e assemblea degli azionisti”. Così

il presidente di Ita Alfredo Altavilla in audizione sulle

indiscrezioni di stampa su turbolenze ai vertici. “La cosa che

mi dispiace nel leggere questi articoli è che vanno a minare la

coesione della nostra forza lavoro, che è l’obiettivo che

cerchiamo faticosamente di raggiungere ogni giorno, in maniera

coesa. L’unità di intenti con Lazzerini per il successo della

compagnia credo non sia mai stata messa in discussione”. (ANSA).



