Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 21 NOV – “Il gruppo Msc conferma di aver già

informato le autorità competenti di non essere più interessata a

partecipare alla privatizzazione di Ita Airways, non

ravvisandone le condizioni nell’attuale procedura”. Lo afferma

il gruppo Msc in una nota. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte