Ita: Vestager, può chiedere ristori per restrizioni covid

(ANSA) – BRUXELLES, 13 GEN – “Le società che soffrono delle

restrizioni per il Covid imposte dai governi possono ottenere

delle compensazioni” da parte dello Stato. In risposta ad una

domanda sulle difficoltà di Ita nei primi mesi di operatività lo

ha detto la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe

Vestager, affermando comunque che “spetta a qualsiasi azienda

entrare in contatto con il proprio governo, quindi al governo

decidere e venire da noi se è necessaria un’autorizzazione”. “Ita non è Alitalia – ha anche precisato- se fosse Alitalia

sarebbe responsabile degli aiuti di Stato illegali ricevuti da

Alitalia”. (ANSA).



