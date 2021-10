Italdonne senza ostacoli, pokerissimo alla Lituania

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 26 OTT – La corsa della Nazionale azzurra

femminile di calcio verso la fase finale dei Mondiali 2023 – in

programma sui campi di Australia e Nuova Zelanda – non conosce

ostacoli. Oggi le ragazze guidate dalla ct Milena Bertolini

hanno travolto per 5-0 la Lituania a Vilnius, confermandosi al

comando del Girone G a punteggio pieno. A segno, nel pokerissimo

delle azzurre Valentina Cernoia al 13′ pt, Valeria Pirone al 23′

pt, Valentina Giacinti al 34′ pt, Sara Gama al 9′ st, infine

Arianna Caruso al 38′ st. Le azzurre proseguono il testa a testa

in vetta alla classifica del proprio girone con la Svizzera,

proprio come accade ai colleghi calciatori. Il match decisivo

per la qualificazione รจ in programma il 26 novembre sul terreno

dello stadio Renzo Barbera di Palermo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte