Italia anello debole dell’Occidente … di Sergio Pizzolante

In mezzo all’Europa c’è una macelleria industriale, e noi mangiamo i pasticcini in salotto, dicendo agli uni e agli altri cosa debbono fare.

Non provocatelo, non fatelo arrabbiare.

Siamo un Paese in fuga dalla realtà.

Inaffidabile, debole e tronfio.

Prendete questo Conte, è diventato Presidente del Consiglio perché un Paese debole ha reso forti gli antioccidentali di destra e di sinistra.

Che si mettevano in fila per baciare la pantofola del macellaio.

Poi che fa’? Ci mette in ridicolo nel mondo e in tempo di guerra non vuole mantenere fede ad impegni che erano stati anche suoi, sulla difesa, in tempo di pace.

Anello debolissimo.

È la nostra storia.

Sempre in fuga dalla realtà.

Abbiamo dato al mondo la prima grande fuga dalla realtà del secolo scorso: il Fascismo.

Con consenso di massa.

Poi siamo diventati più antifascisti di tutti.

Poi siamo andati in guerra con Hitler, quando si pensava vincesse.

Poi contro Hitler, quando era ormai chiaro che stesse per perdere.

Abbiamo fatto la Resistenza.

Ma una parte dei resistenti combattevano per il comunismo, per i russi, non per la libertà e l’Italia.

Sono quelli che si sono appropriati dei “valori” della resistenza e che hanno prodotto figli che adesso non vogliono dare le armi per difendersi agli ucraini, contro il macellaio.