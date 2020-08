Italia-Argentina:colloquio Cavallari(Iila)- min. esteri Solà

(ANSA) – ROMA, 11 AGO – Lungo e cordiale l’ incontro

virtuale tra la Segretaria Generale dell’IILA Antonella

Cavallari e il Ministro degli Esteri argentino Felipe Solà, cui

ha assistito anche l’Ambasciatore d’Italia a Buenos Aires

Giuseppe Manzo, occasione che ha consentito di riscontrare la

piena affinità tra le linee programmatiche dell’Organizzazione

Italo latinoamericana e le priorità del governo argentino.

Sostegno alle piccole e medie imprese per favorirne

l’innovazione, contrasto alla criminalità e alla corruzione

anche allo scopo di creare un ambiente sicuro per gli

investimenti ed economia verde i temi sui quali l’IILA sta

lavorando grazie alle risorse rese disponibili sia dalla

cooperazione italiana che dalla Commissione europea.

Cavallari ha informato il ministro argentino in particolare

della preparazione in corso del prossimo Foro PMI, che si

svolgerà a Medellin in Colombia la primavera prossima, e del

progetto “città verdi” che intende favorire la concreta

trasformazione di alcune località della Regione latinoamericana

in città sostenibili ad economia circolare, ricevendo

apprezzamento e pieno sostegno da parte argentina. Il ministro

Solà, nel convenire che “non si farà mai abbastanza per le PMI”,

prime vittime della pandemia ha fatto stato della forte “stanchezza” della popolazione dopo mesi di dure misure anti

COVID che, seppure utili a contenerne la diffusione, non stanno

comunque evitando un forte rialzo dei contagi e stanno mettendo

a durissima prova l’ economia, peraltro già afflitta da problemi

preesistenti, alimentando la sfiducia dei cittadini verso

qualsiasi provvedimento.

Importante anche l’azione dell’IILA quale Ente delegato per la

cooperazione europea: in tale veste gli esperti IILA hanno

infatti ottenuto lusinghieri risultati nella gestione in loco di

numerosi programmi europei: particolarmente apprezzato da parte

argentina il contributo fornito alla gestione del sistema

carcerario nell’ambito del PACCTO, un efficace programma di

lotta alla criminalità.

Ben venga dunque la cooperazione internazionale,

indispensabile per poter far fronte alla durissima sfida del

post pandemia, è stata la conclusione del Ministro e del

Segretario Generale, entrambi determinati a rafforzare la

collaborazione tra IILA e Governo argentino in tutti i settori

di comune interesse in attesa di un prossimo incontro

presenziale, quando le condizioni lo consentiranno. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte