Italia, boom domanda hi-tech, giro d’affari da 6 mld di euro

(ANSA) – MILANO, 04 NOV – La vendita di dispositivi

tecnologici in Italia continua a segnare dati in rialzo. Secondo

le ultime stime della società di analisi GfK, contenute nel

nuovo Panel Distributori ICT, nei primi nove mesi del 2021, il

fatturato dell’intero settore ha raggiunto quota 6,1 miliardi di

euro, pari a un incremento dell’8,4% rispetto al 2020. Cifre che

sarebbero potute essere anche migliori, se nel terzo trimestre

dell’anno la crisi dei chip non si fosse ulteriormente acuita. I

risultati, spiegano gli analisti di GfK, sono la conseguenza del

processo di trasformazione digitale nel nostro Paese, rafforzato

dal lavoro da remoto e dalla didattica distanza durante i

periodi di lockdown. In cima alle richieste dei consumatori ci

sono monitor e componenti hardware, rispettivamente al +31,7% e

+23,7%, a seguire elettrodomestici e computer portatili, al +19%

e +14,5%. Più in basso, seppur in crescita, telefonia (+11,1%)

ed elettrodomestici (+19%). Andamento positivo anche per i

televisori (+12,7), grazie ai nuovi incentivi per lo switch-off.

La domanda relativa ai canali business cresce in media del

+6,7%, sostenuta dalla forte richiesta di computer (+8,2)

monitor e signage a +31,1%, oltre che della componentistica

hardware (+23,7). L’unico settore che mostra un trend negativo è

quello dei servizi (-6,5%), il meno rilevante in quanto a

fatturato sviluppato. (ANSA).



