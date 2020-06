ITALIA IN MINIATURA RIAPRE IL 1 LUGLIO, ANCORA PIU’ BELLA

Tornano le emozioni nel parco tematico con l’Italia nel cuore che per il terzo anno consecutivo investe per migliorare prodotto ed esperienza del pubblico. Serenità e sicurezza del visitatore al primo posto e un nuovo sito web dove acquistare il biglietto online a prezzi scontati.

Dal 1 luglio a Italia in Miniatura riapre e riaccoglie grandi, bambini e chi non ha mai smesso di restare un po’ bimbo, nei sogni e nella voglia di divertirsi.

Per il terzo anno consecutivo Il gruppo Costa Edutainment investe nello storico parco di Rimini, puntando al miglioramento del prodotto e alla cura del dettaglio, con uno scopo dichiarato: regalare al pubblico ricordi da custodire per tutta la vita, a cominciare dall’emozione e dalla curiosità che il parco suscita, già prima di entrare.

Ancora più belle Italia ed Europa in Miniatura

Nel parco miniature, oltre 270 riproduzioni in scala di monumenti italiani ed europei si affacciano ora su oltre 100 piazze restaurate in ogni minimo particolare. A perdita d’occhio si stendono laghi, cascate, montagne con 5000 veri alberi formato mignon; sulle ferrovie in miniatura decine di trenini viaggiano avanti e indietro mentre nei mari navigano vele e traghetti.

Premendo uno dei pulsanti ad “altezza bimbo” piccole città si animano: la mini-orchestra attacca l’Aida all’Arena di Verona, i pompieri spengono un incendio a Porto Marghera, il ponte girevole di Taranto si apre, i ballerini di paese iniziano le danze. E ancora, mercati rionali, file di pellegrini, turisti che fotografano monumenti: è tutto come nella vita, ma… in piccolo.

Attrazioni comprese

Il biglietto comprende attrazioni originali, quest’anno ancora più affascinanti. Venezia è navigabile in gondola fino a Piazza San Marco, la Monorotaia è un treno panoramico sopraelevato, alla Scuola Guida Interattiva i bimbi imparano a guidare in una città-giocattolo. Per chi ama esplorare, porte aperte nell’area Esperimenta–Luna Park della Scienza; a Pinocchio, dal Teatro di Mangiafuoco si entra nella più nota fiaba italiana, a bordo di un trenino. Da Cannonacqua alla Vecchia Segheria, dal Pappamondo a Piazza Italia e alle mongolfiere felliniane della Torre Panoramica, ogni angolo del parco invita a giocare e strappa un “Oh!” di meraviglia, compresi i surreali selfie point, le Macchine Sonore o i curiosi Muri Parlanti d’Italia e d’Europa.

Sicurezza e Serenità

L’attenzione al cliente e la protezione del divertimento del pubblico sono una priorità di Italia in miniatura e di tutti i parchi Costa Edutainment. Con termo scanner per rilevare la temperatura, “bolloni” distanziatori, distributori di gel disinfettante, alla segnaletica orizzontale, fino alla mappa scaricabile su smartphone, tutto è studiato per godersi la visita senza perdere neanche un’emozione.

Sconti per chi acquista online

Il biglietto alle casse resta invariato rispetto agli anni scorsi ma la vera rivoluzione è la biglietteria online, dove ottenere sconti esclusivi e la possibilità di saltare la fila alle casse. Il parco sarà aperto ogni giorno, dalle 10 alle 18.30 (con le biglietterie in chiusura due ore prima). Sul nuovo sito ufficiale www.italiainminiatura.com gli orari, calendario e l’accesso alla biglietteria elettronica.

Chi sceglie di passare weekend o vacanze in Romagna, troverà anche la lista delle strutture ricettive che collaborano con i parchi, con pacchetti e convenzioni.

Si riparte col sorriso

“Finalmente, dal 1 luglio Italia in Miniatura riprende il suo posto nell’estate di Rimini – dichiara Patrizia Leardini, General manager dei parchi Costa Edutainment Romagna e Toscana – Non abbiamo mai smesso di credere che si potesse riaprire. Ora vogliamo guardare avanti con il sorriso. Abbiamo il Paese più bello del mondo: dalla Romagna invitiamo tutti gli Italiani a visitarlo… in miniatura”