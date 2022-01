Italia senza podi sulla Erta, ma Brignone c’è

Condividi l'articolo

In una stagione per lei strepitosa, nonostante un grave errore nella manche decisiva, la svedese Sara Hector ha vinto in 2’03″63 lo slalom gigante della Coppa del mondo a Plan De Corones. Per lei è il quarto successo in carriera e il terzo stagionale che le le anche il primato nella classifica di disciplina. Seconda la slovacca Petra Vhlova in 2’03″78 e terza la francese Tessa Worley in 2’04″15. Miglior azzurra Federica Brignone, 4/a in 2’04″20, subito davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin. Poi, c’è Marta Bassino, 7/a in 2’04″62. La prossima tappa della Coppa del mondo donne è in programma in Germania, a Garmisch-Partenkirchen: sabato discesa e domenica SuperG, due gare senza Sofia Goggia, le ultime prima dei Giochi di Pechino.

