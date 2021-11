Italian Sport Day, eccellenze paralimpiche a Expo 2020 Dubai

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 22 NOV – Il Comitato italiano paralimpico

sbarca a Dubai. Domani una una delegazione del Cip, composta dal

presidente, Luca Pancalli, dal segretario generale, Juri Stara,

e dagli atleti Simone Barlaam, Veronica Yoko Plebani ed Enza

Petrilli prenderà parte all’Italian Sport Day, evento promosso

dal Padiglione Italia a Expo 2020.

Da Tokyo 2020 a Milano Cortina 2026, l’Italian Sport Day

racconta il Paese, a livello agonistico, economico e

progettuale: “Siamo felici e onorati del fatto che lo sport sia

stato scelto come eccellenza nazionale dal Padiglione Italia

all’Expo di Dubai – dichiara Pancalli -. Lo sport italiano ha

messo in luce non solo grandi capacità tecnico-agonistiche e

organizzative ma anche valori e principi che hanno rappresentato

ingredienti fondamentali dei tanti successi ottenuti in

un’estate fantastica e unica. Un’estate – prosegue – che ha

visto protagonista anche il movimento paralimpico, entrato nel

cuore di tantissimi italiani. Lo sport, ancora una volta, ha

dimostrato di poter rappresentare uno strumento eccezionale di

salute, benessere e inclusione ma anche una grande opportunità

di crescita economica e sociale”.

I tre gli atleti paralimpici presenti a Dubai sono reduci da

straordinari successi a Tokyo, dove Barlaam ha ottenuto quattro

medaglie nel nuoto, Petrilli ha conquistato l’argento nel tiro

con l’arco mentre Plebani ha conquistato il bronzo nel triathlon

(ANSA).



—

