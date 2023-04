Italiana uccisa 7 anni fa a Ginevra, preso il presunto colpevole

Condividi l'articolo

Si chiamava Valentina Tarallo la ricercatrice 29enne di La Loggia in provincia di Torino uccisa a sprangate l’11 novembre del 2016 a Ginevra, in Svizzera, dove studiava. Giovedì 30 marzo, a distanza di 7 anni, Djiby Ba, presunto colpevole dell’omicidio, è stato arrestato a Dakar, in Senegal, dalle autorità locali su mandato di cattura internazionale spiccato dalle autorità svizzere, coordinate dalla procuratrice Séverine Stalder. Lo riportano i media locali, tra cui SeneNews.

Ba, un italo-senegalese che all’epoca aveva 36 anni, era già stato individuato come principale indiziato del delitto e secondo gli investigatori l’uomo conosceva Valentina, i due avevano una relazione. Il 36enne era subito fuggito e aveva lasciato la Svizzera. Non è stato possibile localizzarlo fino a marzo 2020, quando gli ispettori di Ginevra sono andati per la prima volta in Senegal e hanno ottenuto conferma della presenza del sospettato.

Il pubblico ministero precisa che, vista la sua nazionalità, probabilmente non potrà essere estradato in Svizzera. Nei suoi confronti è stato quindi aperto un procedimento penale in Senegal.

