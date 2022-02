Italiano, Atalanta è forte ma vogliamo passare il turno

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 09 FEB – ”Veniamo da una sconfitta non

bella e ci teniamo quindi a reagire e a fare bella figura,

sapete tutti quanto sia forte l’Atalanta ma noi vogliamo passare

il turno”. Lo ha detto Vincenzo Italiano aspettando la

trasferta di domani a Bergamo valida per i quarti di finale di

Coppa Italia..

”Quando si arriva a questo punto della competizione tutte le

partite diventano importanti e molto sentite – ha proseguito il

tecnico della Fiorentina – Se sono preoccupato? No, perché

guardando la classifica e il nostro rendimento siamo al pari di

Roma e Lazio che in passato arrivavano molto avanti. Siamo Oltre

i nostri programmi e felici di quel che stiamo facendo. Quanto a

me, sono carico e pronto e carico per domani come lo sono i miei

giocatori: c’è in palio una semifinale di Coppa Italia e mi

aspetto una bella risposta dal campo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte