Ius soli: Bologna pensa a ‘cittadinanza’ a bambini stranieri

(ANSA) – BOLOGNA, 17 FEB – Il sindaco di Bologna, Matteo

Lepore, va avanti nel proposito annunciato in campagna

elettorale di introdurre simbolicamente il principio dello ‘ius

soli’ in città. L’idea è quella di dare la cittadinanza onoraria

ai bambini stranieri nati a Bologna.

Come anticipato oggi dal ‘Resto del Carlino’, il consiglio

comunale discuterà la prossima settimana un ordine del giorno

sul tema.

I consiglieri comunali della Lega hanno già annunciato un

flashmob di protesta domani, alle 10.30, a palazzo D’Accursio.

“Nei prossimi giorni presenteremo la proposta in una

conferenza stampa – ha detto Lepore – invito i gruppi ad

ascoltarla e poi a valutare”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte