Iveco, +11,5% ricavi e prospettive finanziarie al rialzo

Iveco Group chiude il primo trimestre con ricavi consolidati pari a 3,4 miliardi di euro, in crescita dell’11,5% rispetto allo stesso periodo del 2022.

L’ebit adjusted è pari a 162 milioni (60 milioni in più del primo trimestre 2022), l’utile netto adjusted a 63 milioni (21 milioni in più). La liquidità netta delle attività industriali è di 1,1 miliardi (1,7 miliardi al 31 dicembre 2022).

Le prospettive finanziarie per il 2023 sono state aggiornate al rialzo: ebit adjusted consolidato tra 600 e 640 milioni di euro, ricavi netti delle attività industriali in aumento dal 3% al 5% sul 2022, liquidità netta a circa 2 miliardi.

“Abbiamo iniziato il nostro ‘Anno 2’, quello della Trasformazione, con un’altra serie di ottimi risultati. I nostri principali indicatori commerciali e finanziari sono positivi” commenta l’amministratore delegato Gerrit Marx. “I recenti risultati segnano il nostro stabile miglioramento delle prestazioni, che include il successo dei nostri autobus elettrici – spiega Marx – in concomitanza con l’inaugurazione dello stabilimento di autobus a basse e zero emissioni a Foggia.

Siamo inoltre davvero entusiasti di iniziare il nuovo capitolo della partnership con Nikola, che ci vede diventare proprietari unici della joint venture europea e produrre i nostri veicoli pesanti completamente elettrici”.



