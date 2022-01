J.R.R. Tolkien, 130 anni fa nasceva il maestro del fantasy

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 03 GEN – Nasceva 130 anni fa, il 3 gennaio 1892, John Ronald Reuel Tolkien, considerato il padre del genere fantasy, creatore della saga del Signore degli Anelli da cui è stata tratta una trilogia di film che ha vinto complessivamente 17 Oscar, di cui 11 solo per l’episodio finale.

Nato a Bloemfontein, in Sudafrica, primogenito di coloni inglesi originari di Birmingham, trascorre la quasi totalità della sua via in Inghilterra. Insegnante a Oxford di lingua e letteratura anglosassone e inglese (1925-59), autore di opere filologiche (A middle English vocabulary, 1922; Sir Gawain and the green knight, 1925; Beowulf, 1937; The homecoming of Beorhtnoth, 1953), raggiunse la fama la fama soprattutto per la sua attività di moderno creatore di miti. L’esordio con The Hobbit (1937; traduzione italiana Lo Hobbit 1973), cui seguirono The lord of the rings (Il signore degli anelli, trilogia che comprende The fellowship of the ring – La compagnia dell’anello, The two towers – Le due torri, The return of the king – Il ritorno del re 1954-55; trad. it. 1970), sterminata saga fantastica ispirata a motivi della letteratura nordica medievale, e The silmarillion, che riscossero grandissimo successo, soprattutto presso il pubblico giovanile.

Fra le altre sue opere il saggio On fairy stories (1938) e alcune raccolte di versi e poemi narrativi (The adventures of Tom Bombadil, 1962; traduzione italiana 1978). Postumi sono stati pubblicati i romanzi Narn i Chîn Húrin. The tale of the children of Húrin (2007, tradotto in Italia nello stesso) e The legend of Sigurd and Gudrun (2009, anche questo tradotto in Italia lo stesso anno). (ANSA).



