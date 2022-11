Jackpot record da 1,9 mld dollari per il Powerball americano

Condividi l'articolo

Ammonta a un record di 1,9 miliardi di dollari il jackpot dell’estrazione di domani del Powerball statunitense, dopo che ieri nessuno ha centrato i sei numeri del concorso offerto in 45 Stati, oltre alla capitale Washington DC, Porto Rico e le Isole Vergini americane.

Ieri i numeri estratti erano 28, 45, 53, 56 e 69 più il 20 per il Powerball, ma in assenza di un vincitore il montepremi è passato da 1,6 a 1,9 miliardi di dollari – il più alto nella storia di questo concorso – hanno dichiarato gli organizzatori.

Le probabilità di vincere il jackpot sono una su 292,2 milioni, il biglietto costa due dollari e il vincitore può scegliere il pagamento del montepremi in un’unica soluzione (calcolato per il montepremi di domani in 929 milioni di dollari) oppure distribuito nell’arco 29 anni. (ANSA).



