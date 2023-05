Jacobs, ‘la stagione indoor non bene ora punto all’oro mondiale’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 MAG – “Mi sto preparando molto bene dopo

una stagione indoor che non è andata proprio come mi aspettavo

ma è stato davvero un grande insegnamento e mi ha dato quella

motivazione per dedicarmi ancora di più alla preparazione”. Lo

ha detto il velocista italiano e campione olimpico, Marcell

Jacobs, oggi a Tuttofood, manifestazione dell’agroalimentare

d’eccellenza a Fiera Milano, ospite dello stand La Molisana, di

cui è testimonial. “Veniamo da 2 mesi molto importanti di preparazione, adesso

cominciamo con le gare – ha aggiunto – Il focus ovviamente ad

agosto che c’è il campionato del mondo l’unica medaglia che mi

manca quindi dobbiamo conquistarla, non vedo l’ora di cominciare

a gareggiare”. A proposito della sua scelta di fare da

testimonial ha detto di considerarsi molto vicino allo storico

pastificio. “Raccontiamo la stessa storia ossia partire dal

niente per arrivare ad essere al top al mondo ed è una storia

che ci lega – ha spiegato – Poi la pasta è fondamentale

soprattutto per gli sportivi si sa che l’alimentazione è parte

molto importante nella preparazione, fondamentale poter mangiare

bene, con un pasto sano ed equilibrato, sia per l’energia che ti

serve per allenarti e per fare le gare sia per il recupero”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte