Jacobs sui social, ‘non vedo l’ora di scendere in pista’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 MAG – “Siete pronti a vedere il mio ritorno

alle gare sui 100m? Dopo un inverno di preparazione intensa,

sono felice di annunciare il mio calendario gare in vista dei

Mondiali”: con un post pubblicato sui suoi profili social

l’olimpionico dei 100 metri, Marcell Jacobs annuncia il

calendario delle gare alle quali parteciperà.

“28 maggio: Rabat – Meeting international Mohammed VI

d’athlétisme; 2 giugno: Firenze – Golden Gala Pietro Mennea; 9

giugno: Parigi – Meeting de Paris; 24-25 giugno: Slesia (POL) –

European Athletics Team Championships – scrive Jacobs – Non vedo

l’ora di scendere in pista e dare il massimo in ogni gara! So

che ci saranno sfide difficili, ma sono pronto ad affrontarle

con determinazione e passione per questo sport. Seguite il mio

viaggio attraverso le gare e unitevi a me nella ricerca della

vittoria!”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte