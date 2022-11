Jane Fonda, la morte non mi fa paura, sono pronta ad andare

Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 17 NOV – Jane Fonda non ha paura della

morte ed è pronta ad ‘andare’. Lo ha detto la stessa attrice e

attivista in un’intervista a Entertainment Tonight. Fonda ha

spiegato di essere realista e che non sarà in giro ancora a

lungo e, anche se l’idea non è piacevole, ci ha fatto i conti.

“Non ho paura di andare – dice – ho avuto una vita magnifica.

Quando arrivi alla mia età è bene essere consapevoli del tempo

che è stato piuttosto che quello che è di fronte a te. E’ la

realtà”. Ha sottolineato che non è che abbia intenzione di andarsene,

ma sa che sarà prima piuttosto che poi. Di recente all’attrice è

stata diagnosticata una forma curabile di linfoma, ma dovrà

sottoporsi a chemioterapia. “Sopravvive l’80% dei pazienti –

continua – sono molto fortunata. Sono anche fortunata perché ho

l’assicurazione medica e accesso ai migliori dottori e cure”.

(ANSA).



