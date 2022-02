Jazz protagonista a Crossroads, 60 concerti in 20 comuni E-R

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 16 FEB – Un festival itinerante con 60

concerti, dal 2 marzo al 24 luglio, in 20 comuni della regione

Emilia-Romagna, che coinvolgeranno oltre 400 jazzisti. È ‘Crossroads’, organizzato da Jazz Network in collaborazione con

l’assessorato alla cultura della Regione, con il sostegno del

ministero della Cultura. “In un momento segnato dalle difficoltà indotte dalla

pandemia fa ancora più piacere salutare il ritorno di una

rassegna così importante e capillare nella sua diffusione

territoriale”. Così l’assessore regionale Mauro Felicori ha

salutato il ritorno del festival. Dal mainstream di matrice

afroamericana alle avanguardie europee, dal jazz gitano alla

fusion, dallo swing alle più attuali ibridazioni dei linguaggi

musicali: è il caleidoscopio sonoro offerto dal cartellone, con

big come la cantante israeliana Noa (il 24 luglio a Rimini per

il tour celebrativo dei suoi 30 anni di carriera) e il

chitarrista Pat Metheny, il cui concerto in trio al Teatro

Alighieri di Ravenna (7 maggio) è uno dei momenti più attesi.

Paolo Fresu, Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Javier Girotto: i

principali protagonisti del jazz italiano saranno artisti

residenti del festival, continuando un rapporto privilegiato che

nel corso degli anni li ha visti proporre innumerevoli progetti

musicali. La presenza degli artisti residenti caratterizza anche il

festival Ravenna Jazz (4-13 maggio) il cui programma confluisce

nel cartellone di Crossroads, con oltre a Metheny, un omaggio a

Frank Sinatra con l’Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio

Petretti, il chitarrista Lionel Loueke, il quartetto del

pianista Shai Maestro, Paula Morelenbaum, Salvador Sobral. E

ancora il pianista Gonzalo Rubalcaba con la cantante Aymée

Nuviola, il sassofonista Wayne Escoffery, il cantante Michael

Mayo, il pianista Uri Caine. Al Torrione San Giovanni di Ferrara

si ascolteranno due artisti inglesi, Fred Frith e Orlando le

Fleming. Il jazz italiano avrà numerose altre occasioni per

farsi apprezzare con artisti quali Tiziana Ghiglioni con

Giancarlo Schiaffini, Maria Pia De Vito, Andrea Mingardi, John

De Leo con Rita Marcotulli, Roberto Gatto, Pasquale Mirra e

numerosi altri. (ANSA).



