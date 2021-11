“JAZZFEELING IN RIMINI, be4 Xmas” Torna a Rimini l’appuntamento che diventa un must annuale

Condividi l'articolo

Sabato 27 Novembre all’Ambasciatori, eccellenza jazz e gusto in atmosfera natalizia

Il progetto di Diego Olivieri torna a Rimini, in collaborazione con RivieraBanca,

con una formazione eccellente, in una serata che coniuga musica, gusto, empatia.

Un evento gioioso dedicato alla valorizzazione del jazz e alla promozione del territorio

Il progetto JaZzFeeling musica-gusto-empatia, creato da Diego Olivieri, torna Sabato 27 novembre nella gioiosa città di Rimini con “JaZzFeeling in Rimini, be4 Xmax”, in collaborazione con RivieraBanca.

Il luogo riminese riconfermato dopo il primo appuntamento del 2019, saltando il 2020 a causa della pandemia, è la prestigiosa Sala Quarzo dell’Hotel Ambasciatori in via Vespucci a Marina Centro, che sarà allestita in atmosfera natalizia, con luci di effetto e i tavoli in elegante stile jazz club a lume di candela, diventato un must del format JaZzFeeling. Il concerto è preceduto dall’ottima cena preparata dall’impeccabile staff dell’Ambasciatori, valorizzando i prodotti del territorio.

Eccellenza jazz italiana: un quartetto di grande valore artistico, con la suadente voce di Nicoletta Fabbri, già collaboratrice del premio Oscar Nicola Piovani e docente a Cesena; l‘eclettico Mecco Guidi al pianoforte, tastiere / hammond, con il soul nella mano destra e il groove del basso nella mano sinistra; il sax di Fabio Petretti, tra i migliori performer italiani, di trentennale esperienza e docente a Rovigo; l’elegante swing di Massimo Manzi alla batteria, jazz drummer di indiscusso successo internazionale, già vincitore del Readers Poll di “Jazz it”.

Il mood musicale della serata: il concerto rivisita brani appartenenti a tradizioni diverse, non solo standard ma anche brani della Canzone d’autore italiana e francese, nonché motivi legati ai grandi classici della storia del cinema. Considerato il periodo natalizio in arrivo, il programma musicale abbraccia anche alcuni emozionanti classici del Natale.

Gusto, i sapori del territorio – la cena che precede il concerto è preparata dallo chef dell’Hotel Ambasciatori, con un menu che valorizza ii prodotti del territorio ed eventuale alternativa da richiedere al momento della prenotazione.

“Sono molto felice – dice Diego Olivieri, ideatore e promotore di JaZzFeeling – di realizzare questo evento a Rimini, in una location di prestigio come l’Ambasciatori. Sarà un viaggio nella musica e nel gusto che ambisce ad avvicinare le persone al jazz e condividere gioia, in atmosfera natalizia. Secondo l’UNESCO, il jazz è un linguaggio corale universale, si esprime in forma libera ed è uno strumento di cooperazione tra i popoli perché favorisce l’interculturalità, promuove il rispetto della diversità e delle diverse tradizioni. Con questa valenza culturale, cui si aggiunge una piacevole connotazione aggregativa e un’organizzazione professionalmente strutturata, sono onorato di avere un partner come RivieraBanca, vera banca locale, che ringrazio. Realizzare eventi di qualità nella realtà riminese, condividendo progettualità e passioni, è molto gratificante e ringrazio anche la Maximilian’s Hotels che ha mostrato vivo interesse e collaborazione nel facilitarmi a realizzare questo evento”.

Un partner importante: l’Arch. Fausto Caldari, Presidente di RivieraBanca, esprime il suo entusiasmo: “Siamo a fianco di Diego Olivieri con rinnovata fiducia per un evento del progetto JaZzFeeling che promuove la musica come cultura e l’aggregazione nel rispetto delle regole, valorizzando la bellezza e le eccellenze del territorio”.

SOLO SU PRENOTAZIONE (posti limitati)

Contattare unicamente il n. 334 1547552 (JaZzFeeling)