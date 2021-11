Condividi l'articolo









ROMA – JEAN DIWO, LE DAME DEL FAUBOURG (21lettere, pp.160, 20 euro)

Uno dei più antichi e importanti sobborghi di Parigi, la storia lungo i secoli di una famiglia di ebanisti, e poi una lunga carrellata di importanti personaggi, tra re, nobili e intellettuali, da Luigi XI a Luigi XIV, ma anche Caterina De Medici, Colbert e Voltaire, alti prelati come papa Urbano VIII e il cardinale di Toureno, grandi artisti come Gianbologna, Vasari e Pinturicchio o ebanisti come André-Charles Boulle e Jean-Francois Oeben, accanto a borghesi, militari, imprenditori, rivoluzionari. Arriva il 4 novembre in libreria con 21lettere “Le Dame del Faubourg”, il romanzo storico che ha lanciato la carriera di Jean Diwo, per la prima volta tradotto in italiano.

Primo di una trilogia, pubblicato in Francia nel 1984, il romanzo si concentra sulla saga della famiglia Cottion-Thirion, gli ebanisti del Faubourg Saint-Antoine, quartiere dove lo scrittore è nato e ha vissuto gran parte della sua vita. Dal 1471 alla presa della Bastiglia, l’autore delinea con uno stile vivace una vicenda appassionante, in cui si fondono fiction e realtà e nella quale vengono celebrate le donne capaci di fare scelte coraggiose e determinare il corso degli eventi.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte