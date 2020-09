Jeep Protezione civile fuori strada, un morto in Sardegna

(ANSA) – CAGLIARI, 17 SET – Stavano andando a spegnere un

piccolo incendio a Pabillonis, nel Sud Sardegna, quando il loro

Defender è uscito fuori strada, ribaltandosi. È di un morto e

una ferita grave il bilancio dell’incidente stradale avvenuto

questo pomeriggio lungo la strada provinciale che collega

Pabillonis a Sardara in cui è rimasto coinvolto un mezzo della

Protezione civile.

La vittima si chiamava Alessandro Diana, 19 anni, di Pabillonis;

ricoverata in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari una 57enne,

operatrice, come la vittima, della Protezione civile.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, sul posto per i

rilevi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di

Villacidro. Il fuoristrada condotto dalla 57enne e con a bordo

il giovane si stava recando a Pabillonis per spegnere un piccolo

rogo di sterpaglie. Per cause non accertate la conducente ha

perso il controllo del veicolo che dopo una sbandata è finito

contro un albero. Il mezzo si è poi ribaltato schiacciando gli

occupanti. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul

posto di carabinieri, ambulanze del 118 e vigili del fuoco.

Purtroppo per il 19enne non c’è stato nulla da fare. I medici

hanno rianimato la donna e l’hanno trasportata con l’Elisoccorso

al Brotzu. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte