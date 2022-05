Jeff Beck chiuderà Umbria Jazz, “atteso Johnny Depp” il 17 luglio

Condividi l'articolo

Jeff Beck chiuderà l’edizione 2022 di Umbria Jazz, il 17 luglio a Perugia e sul palco è atteso anche Johnny Depp. Lo annunciano gli organizzatori, spiegando che il leggendario chitarrista avrà Depp nella sua band.

L’attore statunitense sarà sul palco come chitarrista. Gli spettacoli di questo tour europeo segneranno le prime date live di Jeff Beck da settembre 2019, quando suono? al Crossroads Guitar Festival di Eric Clapton e in altri festival negli Stati Uniti. Molte di queste nuove date programmate facevano parte di un tour che si sarebbe dovuto svolgere nel 2020 prima che entrasse in vigore del blocco pandemico che ne determino? la cancellazione.

Nel corso di oltre 50 anni di carriera musicale Jeff Beck ha vinto otto Grammy Awards, e? stato citato da Rolling Stone tra i “100 più? grandi chitarristi di tutti i tempi” ed e? stato inserito due volte nella Rock & Roll Hall of Fame – una volta come membro degli Yardbirds e un’altra come artista solista.

Nell’estate del 2016, il virtuoso della chitarra Jeff Beck ha celebrato i suoi cinque decenni di musica con uno straordinario concerto al famoso Hollywood Bowl che e? poi divenuto Jeff Beck: Live At The Hollywood Bowl, un album e un film del concerto entrambi molto acclamati dalla critica. Jeff ha trascorso i due anni di assenza dalla pandemia lavorando su nuova musica e un nuovo album e? atteso a breve. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte