Jeff Bezos verso le nozze, ‘ufficialmente fidanzato con Lauren Sanchez’

Jeff Bezos si è ufficialmente fidanzato con Lauren Sanchez, la sua compagna da cinque anni. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti. La coppia è in queste ore a Cannes per il festival del cinema. Da mesi circolano indiscrezioni su un possibile matrimonio fra i due, da quando Sanchez è stata fotografata con un anello a forma di cuore.

Bezos e Sanchez sono inseparabili dal 2018, da quando il miliardario ha divorziato da MacKenzie Scott, sua moglie per 25 anni. La relazione fra Bezos e Sanchez è stata rivelata per la prima pubblicamente dal tabloid National Enquirer, quando il fondatore di Amazon era ancora sposato.

