Jelly 2, il telefono Android più piccolo al mondo

Dopo il boom dei telefoni grandi quasi come un tablet, spunta un telefono piccolo come una carta di credito, pesante 110 grammi e dotato di uno schermo da appena 3 pollici. Si chiama Jelly 2, a bordo ha la rete 4G e il sistema operativo Android 10. Si può comprare su Kickstarter, la piattaforma di crowdfunding dove ha già superato la cifra richiesta per il finanziamento, a 159 dollari.

Jelly 2 prodotto da Unihertz, società cinese che si è già fatta conoscere per prodotti simili: il primo Jelly, lanciato nel 2017, era il più piccolo smartphone Lte al mondo, con un display da appena 2,45 pollici. Tra le altre caratterisctiche tecniche del Jelly 2 una Ram da 6 GB, una memoria interna da 128 GB, una fotocamera posteriore da 16 megapixel e una fotocamera frontale da 8 megapixel.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte